أعلنت وزارة الرياضة اليوم، عن استضافة المملكة لبطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة على التوالي، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير 2023م، وبمشاركة فريق ريال مدريد، وفريق برشلونة، وفريق فالنسيا، وفريق ريال بيتيس، وذلك ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022.

وسيحتضن ملعب استاد الملك فهد بالرياض، منافسات البطولة المرتقبة، التي ستقام بنظام خروج المغلوب، حيث سيلتقي فريق ريال مدريد «بطل الدوري الإسباني» مع فريق فالنسيا، في مواجهة الدور قبل النهائي، فيما يلعب فريق ريال بيتيس «بطل الكأس» مع منافسه برشلونة، ليتأهل الفائزان لخوض المباراة النهائية على الكأس الإسبانية التاريخية «كأس السوبر».

وتعد هذه النسخة الثالثة من كأس السوبر الإسباني التي تستضيفها المملكة، بعد نسخة 2020م التي أقيمت في محافظة جدة وتوّج بلقبها فريق ريال مدريد الإسباني، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره أتليتكو مدريد، فيما احتضنت مدينة الرياض النسخة الثانية التي أقيمت مطلع عام 2022م، وتوّج بلقبها أيضاً فريق ريال مدريد، بعد فوزه على أتليتك بلباو.

وتشهد فعاليات موسم الدرعية مناسبة كروية عالمية أخرى، حيث سيلعب فريق الهلال السعودي مع نيوكاسل يونايتد على لقب كأس موسم الدرعية بملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض في الـ 8 من شهر ديسمبر للعام الجاري 2022م.

وضمن المناسبات الكروية في فعاليات موسم الدرعية بنسخته الثانية أيضًا، سيتم إقامة كأس السوبر الإيطالي للمرة الثالثة، والتي ستجمع قطبي مدينة ميلانو (ميلان - إنتر ميلان)، على ملعب الملك فهد بالرياض، يوم الأربعاء 18 يناير 2023م، ويأتي ذلك ضمن حزمة من الأحداث والفعاليات المجدولة في برنامج موسم الدرعية 2022، والذي يتضمن إقامة العديد من الفعاليات الرياضية العالمية، بتواجد نجوم دوليين وأسماء شهيرة في عددٍ من الألعاب، إلى جانب تنظيم مجموعة من المناسبات الثقافية والترفيهية.