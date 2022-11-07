أعلن فريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية في وزارة الرياضة، مساء اليوم (الاثنين)، نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الأول للموسم الرياضي الجاري، حسب تصنيف الأندية الإداري.

وكشفت النتائج فشل أربعة أندية هي النصر والاتحاد والخليج والفيحاء، من بين 16 نادياً في تحقيق النسبة المطلوبة لاستيفاء متطلبات الحوكمة للربع الأول من السنة الرياضية 2022-2023 لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، التي تخولها الحصول على دعم من وزارة الرياضة، وفقاً لاستراتيجية دعم الأندية.

كما كشف تقرير الحوكمة تصنيف أندية الاتفاق والهلال والشباب ضمن الفئة الأولى التي تمنحها فرصة الحصول على دعم مالي بقيمة 7 ملايين ريال، إلى جانب حصول أندية أبها والطائي والعدالة وضمك والوحدة والرائد والباطن على دعم وزارة الرياضة بقيمة 5 ملايين ريال، وحصول الفتح والتعاون على دعم وزارة الرياضة بقيمة 5.75 مليون ريال.

الجدير بالذكر أن «عكاظ» نشرت أمس (الأحد) 6 نوفمبر، أن 4 أندية فشلت في استيفاء متطلبات الحوكمة التي تمكنها من الحصول على دعم وزارة الرياضة، وفقاً للتصنيفات الإدارية.