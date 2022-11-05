يعقد المدير الفني لفريق الوحدة التشيلي خوسيه لويس سييرا اجتماعا مساء غد بحضور الجهاز الإداري مع كافة اللاعبين من أجل شرح خطته القادمة وطريقة عمله الفني داخل الملعب في الجمل التكتيكية التي يتطلب تنفيذها على أرض الملعب أثناء المواجهات الرسمية.

وعلمت «عكاظ» أن سييرا سيكثف عملية مراقبة الانضباط في التدريبات، والالتزام بتنفيذ التعليمات الفنية والبدء في مرحلة جديد تشمل تدريبات صباحية وأخرى مسائية لمدة أسبوع، وبعد ذلك الانخراط في مباريات ودية لا تقل عن 4 من أجل كشف الخلل الفني في كل خط، والعمل على معالجته قبل عودة مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين في ديسمبر المقبل.