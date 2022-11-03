رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي والمشرف العام على إدارة المراقبين والمنسقين معيض الشهري، ليكون ضمن طاقم الإشراف على المسابقات الآسيوية.وأعرب الاتحاد الآسيوي عن تطلعه لمزيد من التعاون المتبادل مع الاتحاد السعودي وذلك بما يعزز من تطوير كرة القدم في القارة وبما يحقق الفائدة لكلا الاتحادين السعودي والآسيوي.