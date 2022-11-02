تّوج الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مدير دورة الألعاب السعودية، الفائزين في منافسات الجمباز والملاكمة التايلاندية والتي اختتمت منافساتها ضمن دورة الألعاب السعودية 2022.

وشهدت صالة الجمباز في استاد الأمير فيصل بن فهد، منافسات الجمباز التي استمرت على مدار يومين بمشاركة 24 لاعباً من 7 أندية، وفي مسابقات جهاز طاولة القفز، حصد لاعب نادي الاتحاد، إسماعيل شعبي المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء زميله في النادي عبد العزيز الجهني في المركز الثاني والميدالية الفضية، وأكمل عبد الرحمن الشمري لاعب نادي الشباب منصة التتويج بحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي مسابقة جهاز المتوازي، حقق لاعب الاتحاد ناصر السميري المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما حلّ لاعب نادي الابتسام حبيب صويلح في المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاء لاعب نادي الخويلدية، علي آل نتيف في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي مسابقة جهاز العقلة، حصل لاعب نادي الابتسام علي العوازم على المركز الأول والميدالية الذهبية، تلاه لاعب الاتحاد عبدالكريم المر في المركز الثاني، ثمّ لاعب نادي الخويلدية، منهال آل جمعان في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وتوّج الفائزين إلى جانب صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي، الأستاذ سليمان محمد الجاسم، رئيس الاتحاد السعودي للجمباز، والأستاذ خالد الغليقة، وكيل التحول الرقمي.

كما اختتمت أيضاً منافسات الملاكمة التايلاندية التي أقيمت في استاد الأمير فيصل بن فهد، بمشاركة 56 لاعباً ولاعبة، وفي فئة وزن 54 كجم للرجال، ظفر اللاعب خالد الدواليبي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، تلاه اللاعب عبدالعزيز العمار في المركز الثاني والميدالية الفضية، ثم زياد الشعلان وفراس العنكي في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي فئة وزن 67 كجم للرجال، حصد عبدالله القحطاني المركز الأول والميدالية الذهبية، تلاه في المركز الثاني والميدالية الفضية فارس الريمي، وجاء عبدالله الصنيع وعبدالإله أبو مغايض في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي فئة وزن 77 كجم للرجال، حقق اللاعب محمد أسوم المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء اللاعب عناد باعويضان في المركز الثاني والميدالية الفضية، ثمّ عبدالرحمن باجبع وعلي الحربي في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي فئة وزن 54 كجم للسيدات، حلّقت اللاعبة هاتان السيف بالميدالية الذهبية والمركز الأول، تلتها اللاعبة رنيم الشريف في المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاءت سمية الدباغ ودانه الغصين في المركز الثالث والميدالية البرونزية. وتوّج الفائزات إلى جانب صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي، صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن منصور آل سعود رئيس مجلس ادارة الاتحاد السعودي للملاكمة التايلاندية، والأستاذ عبدالعزيز إبراهيم آل بنان. نائب رئيس رئيس مجلس ادارة الاتحاد السعودي للملاكمة التايلاندية، والأستاذ خالد سليمان السعد، رئيس الاتحاد السعودي للعبة البادل.

وتتواصل اليوم الأربعاء منافسات الألعاب السعودية، حيث تقام المنافسات في 14 رياضة هي السهام، والريشة الطائرة، وكرة الطائرة للرجال والسيدات، والدور نصف النهائي لكرة السلة للسيدات، والدور نصف النهائي لمنافسات كرة قدم الصالات للرجال والسيدات، ومباريات ربع النهائي ونصف النهائي للإسكواش، ومباريات ربع النهائي ونصف النهائي للكرة الطائرة الشاطئية، والأدوار النهائية لمنافسات البلياردو للرجال والسيدات، كما ستختتم منافسات الألعاب الإلكترونية، كما تنطلق منافسات الشطرنج والريشة الطائرة والرماية والتايكوندو ورفع الأثقال البارلمبية.