يصل مدرب فريق الوحدة التشيلي خوسيه لويس سييرا برفقة جهازه الفني المساعد يوم (الجمعة) إلى جدة، وذلك من أجل قيادة الفرسان حتى نهاية الموسم الحالي، وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن المدرب سييرا سيعقد اجتماعاً مع إدارة الكرة ورئيس النادي سلطان أزهر، من أجل مناقشة خطة الإعداد القادمة وكيفية النهوض بمستوى الفريق فنياً حتى يستطيعوا منازلة الخصوم فيما تبقى من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، إلى جانب منافسات كأس الملك.

وكشفت المصادر ذاتها أن الإدارة الوحدواية طرحت مبدئياً فكرة إقامة معسكر داخلي بجدة وإجراء 4 مباريات ودية من أجل وقوف المدرب سييرا على مستوى جميع اللاعبين وإعادة تقييمهم فنياً من خلال التدريبات التي ستنطلق (الأحد) القادم.