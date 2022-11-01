أسفرت نتائج قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023/2022 عن قمة منتظرة بين الاتحاد والشباب في دور الـ16 من البطولة.

وجاءت المواجهات الأخرى متكافئة الفرص، وجرت القرعة بحضور نجمي المنتخب السعودي السابقين فؤاد أنور ومحمد الدعيع، وبحضور وكيل وزارة الرياضه لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد والأمين العام في الاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، وبعض اللاعبين السابقين وممثلي أندية روشن السعودي، وبعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

(الفيحاء × الخليج)، (الاتحاد × الشباب)، (الهلال × الاتفاق)، (ضمك × الوحدة)، (النصر × العدالة)، (الفتح x الطائي)، (أبها × التعاون)، (الباطن × الرائد).

وحدد اتحاد الكرة مواعيد مباريات أغلى الكؤوس لتنطلق البطولة بعد نهاية كأس العالم، إذ تُلعب منافسات دور الـ16 بين يومي 20-22 ديسمبر، وربع النهائي 13-14 مارس، ونصف النهائي 23-24 أبريل، على أن يحدد ملعب المباراة النهائية لاحقا.

أبرز المواجهات:

الاتحاد × الشباب

الهلال × الاتفاق

النصر × العدالة