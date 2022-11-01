توّج نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية مدير دورة الألعاب السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بحضور نائب مدير دورة الألعاب السعودية صاحبة السمو الملكي الأميرة دليّل بنت نهار آل سعود، الفائزين بمسابقات السباحة التي أقيمت أمس الإثنين، ضمن فعاليات دورة الألعاب السعودية 2022، التي تستضيفها العاصمة الرياض، وتستمر منافساتها حتى يوم 7 نوفمبر المقبل.

وشهدت منافسات السباحة في صالة الرياضات المائية في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، تسجيل رقمين قياسيين وطنيين في منافسات 200 متر ظهر و50 متر فراشة، ففي منافسات 50 متر فراشة، حلّق يوسف بوعريش بالميدالية الذهبية والمركز الأول مسجلاً رقماً قياسياً وطنياً جديداً مسجلاً 24:40 ثانية، وحلّ في المركز الثاني نذير أحمد حمود مسجلاً 24:96 ثانية، وجاء في المركز الثالث حسن علي اليوسف مسجلاً 26:55 ثانية.

وفي منافسات 200 متر ظهر، حقق علي العيسى رقماً قياسياً وطنياً جديداً مسجلاً 2:10:00 دقيقة وحصد المركز الأول والميدالية الذهبية، تلاه علي حسين الصادق بزمن قدره 2:20:20، وحلّ عقيل علي الهاشم في المركز الثالث مسجلاً 2:22:09 دقيقة. وفي منافسات 100 متر صدر، حصد سلطان منصور العتيبي الميدالية الذهبية مسجلاً 1:06:62، وجاء يوسف عيسى اليوسف في المركز الثاني مسجلاً 1:06:96 دقيقة، وجاء عبدالله محمد الرشيد في المركز الثالث 1:07:43 دقيقة.

وفي سباق 100 متر حرة حقق عماد الدين باسم زبن المركز الأول والميدالية الذهبية بزمن 52:30 ثانية، وجاء في المركز الثاني فيصل نصار الشلاتي بـ53:28 ثانية، وفي المركز الثالث شريف يوسف فوزي بزمن قدره 54:42 ثانية. وفي منافسات 200 متر متنوع، حصد اللاعب اليكساندر رشيد يونس الميدالية الذهبية والمركز الأول بزمن 2:07:36 دقيقة، تلاه محمد منصور العتيبي في المركز الثاني والميدالية الفضية بزمن قدره 2:18:29 دقيقة، وحلّ عبدالقادر علي يونس في المركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن قدره 2:19:42 دقيقة. وحضر التتويج رئيس الاتحاد السعودي للسباحة المهندس أحمد القضماني، ورئيس الاتحاد السعودي للألعاب الشتوية الأستاذ أحمد الطباع، ونائب رئيس الاتحاد السعودي للسباحة الدكتور قاسم الزهير، والمدير التنفيذي الاتحاد السعودي للسباحة عبدالله اليامي.

وفي صالة الألعاب البارالمبية في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، توجت الأميرة دليّل بنت نهار آل سعود، الفائزين في مسابقات كرة الطاولة البارالمبية «وقوف»، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة الدكتور عبدالله بن هاشم البار، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة خالد بن سالم المطيري.

وفاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية ناصر حسن سراج لاعب نادي مدينة الرياض، وحلّ عبدالرحمن حسن بحاري لاعب نادي المدينة المنورة في المركز الثاني والميدالية الفضية، تلاه جزاء محمد الشمري لاعب نادي مدينة حائل في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتواصلت اليوم منافسات دور المجموعات لكرة الطائرة سيدات حيث فاز فريق الفيصلي على النهضة 3-0، والاتفاق على النصر بنتيجة 3-0، وفي منافسات الرجال، فاز الفيصلي على أبها بنتيجة 3-1، والهلال على الابتسام بنتيجة 3-0.

وفي منافسات كرة اليد، فاز الأهلي على الخويلدية بنتيجة 26-24، كما تعادل النور مع الوحدة بنتيجة 30-30، وفاز الترجي على الصفا بنتيجة 32-25.

وفي منافسات كرة قدم الصالات للرجال، فاز القادسية على العلا بنتيجة 4-2، والنصر على الرياض بنتيجة 5-4، وتعادل فريقا مصدة والعرض بنتيجة 5-5.

وتقام غداً العديد من المنافسات في 14 لعبة رياضية، وهي السهام والبلوت والريشة الطائرة وكرة السلة للسيدات، والبلياردو والألعاب الإلكترونية، والجمباز، وكرة اليد، والملاكمة التايلاندية، والاسكواش، والسباحة، والتنس، والكرة الطائرة الشاطئية، والكرة الطائرة.