علمت «عكاظ» من مصادرها أن لجنة الاحتراف تقترب من إصدار قرارها في الشكوى الرسمية التي تقدم بها نادي الشباب ضد نادي الاتحاد واللاعب أحمد شراحيلي، في مطلع شهر يونيو الماضي، حيال قيام نادي الاتحاد بالتفاوض مع المدافع أحمد شراحيلي قبل دخوله الفترة «المحمية»، وتقديم عرض اتحادي قبل دخول اللاعب الفترة الحرة، ومن المتوقع صدور القرار من قبل لجنة الاحتراف في غضون الأسابيع القادمة.

ويهدف الرئيس الشبابي خالد البلطان من تقديم الشكوى للجنة الاحتراف إلى المحافظة على حقوق النادي وعدم التفريط بها.

في المقابل، قدمت الإدارة الاتحادية الدفوعات القانونية التي تؤكد سلامة موقفها جرّاء التعاقد مع اللاعب.

وكانت لجنة الاحتراف استدعت اللاعب أحمد شراحيلي في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم في أواخر يوليو الماضي، وتم الاستماع إليه بشأن الشكوى المقدمة ضده من نادي الشباب إثر مخالفته أنظمة الاحتراف، وعدم نظامية انتقاله إلى العميد بعد التوقيع رسمياً في العاشر من يناير الماضي في الفترة الشتوية، إذ دحض اللاعب ادعاءات نادي الشباب. يذكر أن نادي الاتحاد أعلن التوقيع مع المدافع أحمد شراحيلي مطلع شهر يناير من العام 2022، بعقد يمتد حتى العام 2025، عقب دخوله الفترة الحرة، وشارك مع العميد في مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين بعد أن تم قيده رسمياً في قائمة الفريق في فترة الانتقالات الصيفية، وتعرض للإصابة في مباراة الرائد ضمن الجولة الثالثة في الدوري.