استأنف المنتخب الوطني صباح اليوم (الإثنين)، برنامجه الإعدادي في المعسكر المقام حاليًا في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 الذي ينطلق في شهر نوفمبر المقبل.

واكتفى المدير الفني إيرڤي رينارد صباح اليوم بحصة استشفائية في مقر معسكر الأخضر.

على صعيد متصل، منح المدير الفني لاعبي الأخضر فترة حرة بعد نهاية الحصة التدريبية، على أن يكون التجمع مساء اليوم في مقر المعسكر.

من جهة أخرى، استدعى المدير الفني للمنتخب الوطني إيرڤي رينارد اللاعب زكريا هوساوي للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني المقام حاليًا في أبوظبي.

ويواصل الأخضر يوم غدٍ (الثلاثاء) استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب قصر الإمارات.