استدعى المدير الفني للمنتخب السعودي، إيرفي رينارد، اللاعب زكريا هوساوي للانضمام في معسكر المنتخب الوطني المقام في أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعداد لكأس العالم 2022 في قطر.