مدرب «الأخضر» يستدعي زكريا هوساوي لمعسكر المنتخب في أبوظبي رياضة الاثنين 31 أكتوبر 2022 13:04 «عكاظ» (جدة) 365 مشاهدة اللاعب زكريا هوساوي -A +A «عكاظ» (جدة) استدعى المدير الفني للمنتخب السعودي، إيرفي رينارد، اللاعب زكريا هوساوي للانضمام في معسكر المنتخب الوطني المقام في أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعداد لكأس العالم 2022 في قطر.< Previous PageNext Page > مدرب المنتخب السعودي إيرفي رينارد معسكر المنتخب السعودي معسكر المنتخب في أبوظبي معسكر المنتخب في الإمارات مدرب المنتخب يستدعي اللاعب زكريا هوساوي مدرب المنتخب يستدعي زكريا هوساوي لمعسكر المنتخب