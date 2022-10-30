تحت رعاية ولي عهد الفجيرة، ينظم نادي الفجيرة للرماية بطولة الفجيرة الدولية للرماية الجبلية في جبال مدينة دبا بإمارة الفجيرة في الفترة من 6-11 فبراير 2023، بقيمة جوائز نقدية وعينية تتجاوز 300 ألف دولار أمريكي موزعة على 4 فئات: الفئة المفتوحة والسيدات والناشئين والكبار.وتتميز هذه البطولة النوعية بنظامها الخاص (السبورتينج) الذي يحاكي تجربة الصيد، إذ إنها غير أولمبية، وتهدف إلى تحقيق المتعة والمنافسة لعشاق الصيد، وتختلف البطولة عن الصيد الحقيقي باستخدامها الأطباق (الصحون) الخاصة الصديقة للبيئة، وهي تناسب كافة الأعمار والفئات.وتستهدف البطولة الرماة من مختلف دول العالم، وتعد من ضمن الأضخم في قيمة الجوائز على مستوى العالم ومن المتوقع أن تستقطب عدداً كبيراً من المشاركين المحترفين من كافة دول العالم، وتوفر البطولة العديد من المنافسات المصاحبة للمنافسات الرئيسية في البطولة لمنح الفرصة للمبتدئين والهواة للفوز بجوائز عينية فورية خلال مشاركتهم في البطولة، وتنقسم أيام البطولة إلى 3 أيام تدريب وحفل افتتاح يليه 3 أيام للبطولة الأساسية وإعلان الفائزين المتأهلين في جميع الفئات في اليوم الأخير.كما توفر البطولة أجواء عائلية وترفيهية لكافة الأعمار والفئات خلال أيام البطولة إذ تتضمن الفعاليات الجانبية المصاحبة القرية والفعاليات التراثية وعروضاً موسيقية حية وسوق المنتجات المحلية طيلة أيام البطولة.ويشترط التسجيل المسبق في البطولة عن طريق الموقع الإلكتروني www.fmsc.ae نظراً لمحدودية الأماكن المتوفرة كما يمكن الاطلاع على شروط وأحكام المشاركة والشروط الأخرى في الموقع الإلكتروني أو من خلال حسابات التواصل الاجتماعي @fmsc.ae‫أُرسلت من الـ iPhone