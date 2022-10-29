يجري حارس منتخبنا الوطني ونادي الشباب فواز القرني يوم غد (الإثنين) عملية «منظار» في الركبة اليسرى لدى الطبيب الإماراتي خبير جراحات العظام والمفاصل والإصابات الرياضية الدكتور سعيد آل ثاني، في مدينة دبي الإمارتية، وعقب ذلك ستتحدد حاجته لإجراء عملية «رباط» من عدمها.وكان مدرب «الأخضر» رينارد استبعد القرني الأسبوع الماضي من معسكر أبوظبي الحالي، وذلك بناء على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني.وجاء تعرض الحارس الدولي للإصابة في الركبة اليسرى للمرة الثالثة، إذ كانت المرتان السابقتان في نفس الركبة إثر وجوده مع فريقه السابق الاتحاد.