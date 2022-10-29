ينتظر النادي الأهلي تحديد محكمة «الكاس» الرياضية الدولية موعد جلسة استماع بعد الاستئناف الذي تقدم به النادي على القرار الصادر من قبل لجنة غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي (فيفا) في أوخر شهر يوليو الماضي، بإلزام النادي الأهلي بسداد مبلغ 3.5 مليون ريال لصالح المدافع حمدي النقاز، شاملة رواتبه وقيمة الشرط الجزائي، وذلك عقب فسخ عقد اللاعب من قبل النادي الأهلي في شهر فبراير الماضي.

يذكر أن النادي الأهلى تعاقد رسمياً مع اللاعب حمدي النقاز (29 عاماً) لمدة موسم واحد في فترة الانتقالات الصيفية في شهر أكتوبر من العام 2021 في صفقة انتقال حر، ولم يستمر طويلاً، إذ تم الاستغناء عنه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.