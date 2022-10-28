أطلقت الهيئة السعودية للسياحة منصة التواصل الموحدة «حاضرين» لتقديم خدمات التنقل للمواطنين والمقيمين والسياح داخل السعودية، الراغبين في حضور مباريات وفعاليات كأس العالم خلال المونديال العالمي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الرياضة ووزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وشركة مطارات القابضة.

ويأتي إطلاق منصة «حاضرين» بهدف توفير المعلومات الإرشادية والتعليمات والخدمات التي تسهل تجربة الراغبين في حضور مباريات كأس العالم أو السياح أثناء وجودهم في السعودية خلال فترة المونديال، كما ستمكن المنصة المستخدمين من التعرف على أبرز الوجهات السياحية الوطنية والفعاليات المقامة فيها بكل يسر.

ودُشنت المنصة رسميا لتتيح لجميع المستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني واستعراض الخدمات المقدمة للجماهير الراغبة بحضور كأس العالم عبر الرابط: ‏HereForYou-sa.com.