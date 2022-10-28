شهدت الرياضة السعودية قفزة تاريخية كبرى في الأعوام الثمانية الماضية، سواءً على مستوى استضافة أبرز وأهم الأحداث الرياضية العالمية، أو الوجود للمرة الأولى في أحداث رياضية عالمية، أو الفوز بالإنجازات المتنوعة، أو التطور والنمو الذي يعيشه القطاع الرياضي المحلي من خلال الاتحادات والبطولات المختلفة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية المملكة 2030، بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمتابعة المباشرة والملهمة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. وفي ما يلي أهم المنجزات والمكتسبات التي حققتها الرياضة في الأعوام الثمانية الماضية:إنشاء وزارة مستقلة تُعنى بالرياضة لتعزيز القطاع وتنظيمه والنهوض بمقوماتهعودة المنتخب السعودي للتأهل إلى كأس العالم 2018 و2022إيقاد شعلة «دورة الألعاب السعودية» الحدث الوطني الأضخم رياضياًاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 في «تروجينا» بنيومملياران لاستراتيجية دعم الاتحادات الرياضية وبرنامج تطوير رياضيي النخبةتوفير عقود رعاية استراتيجية ضخمة لكبار الأندية لمدة 20 عاماً