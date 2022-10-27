سجَّلت منافسات رفع الأثقال - وزن 49 كجم سيدات- أول تتويج، في تاريخ أكبر حدث رياضي وطني، الذي انطلق اليوم (الخميس) رسمياً، إذ بدأ المتنافسون في 45 لعبة رياضية، في السباق بحماسٍ بالغ وكبير، لخطف المراكز الأولى والتتويج بميدالياتها.

وكانت نائب مدير دورة الألعاب السعودية الأميرة دليل بنت نهار، هي أو من تتولى تتويج الفائزات في منافسات رفع الأثقال - وزن 49 كجم سيدات- تلا ذلك تباعاً عدد من الألعاب التي شهدت منافساتها تركيزاً وحرصاً كبيرين من المتنافسين والمتنافسات في الألعاب الجماعية والفردية.

يذكر أنه في الساعة الثامنة من مساء الغد (الجمعة)، سيحتضن استاد الملك فهد بالرياض (ملعب الدرة) حفلَ افتتاح أضخم حدث رياضي أولمبي وطني، بمسيرة رياضية هي الأكبر على مستوى المملكة، إلى جانب عروضٍ فنية احتفالية، ترافقها الألعاب النارية، وعدد من الفقرات الشيقة والمتنوعة، التي تواكب أهمية وحجم هذا الحدث الرياضي الوطني الأول من نوعه.