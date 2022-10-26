أكد القانوني والأكاديمي المختص في تسوية النزاعات الرياضية أحمد الشيخي، أن الفيفا قد أصدر قراراً بمنع ⁧‫النصر‬⁩ من تسجيل لاعبين جدد محلياً ودولياً ابتداءً من أول يوم بفترة الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك عبر خطاب قال الشيخي إنه يملك صورة منه.

وبيّن الشيخي أن المنع يأتي نتيجة لعدم الالتزام بتسوية قضيتيّ لاعب النصر السابق، البرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا، الشهير بـ«جوليانو».

وسبق أن ثبتت محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس»، حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضد نادي النصر السعودي، بسداد مبلغ 6 ملايين و12 ألف يورو لصالح محترفه السابق جوليانو.

ورفضت المحكمة استئناف النصر في القضية، وأقرت بأحقية جوليانو في الحصول على المبلغ المذكور سلفاً.