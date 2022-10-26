علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن الثنائي الأجنبي أليكساندر بريجوفيتش، وغاري رودريغيز المحترفين السابقين في الفريق الاتحادي، ينتظران الحصول على باقي مستحقاتهما المالية من جراء فسخ عقودهما الاحترافية من قبل الإدارة الحالية الموسم قبل الماضي، إذ تقدم اللاعبان بشكوى لمحكمة «كاس» الرياضية الدولية ضد نادي الاتحاد بهدف المطالبة بمستحقاتهما المالية لدى العميد.ومن المتوقع صدور الحكم النهائي في القضيتين خلال الأسابيع القادمة من قبل محكمة «الكاس».إذ يطالب الصربي بريجوفيتش بمبلغ 38 مليون ريال، فيما بلغت مستحقات لاعب الرأس الأخضر رودريغيز 37 مليون ريال، ليصبح إجمالي القيمة المالية المستحقة للمحترفين الأجنبيين 75 مليون ريال المطلوب سدادها من قبل نادي الاتحاد في حال صدور قرار من قبل محكمة «الكاس».يذكر أن الإدارة الاتحادية فسخت عقدي بريجوفيتش في أواخر شهر يونيو، وردريغيز في شهر أغسطس من العام 2021.المطالب المالية على الاتحاد:- إجمالي المستحقات على العميد 75 مليون ريال-بريجوفيتش يطالب بـ38 مليون ريال-رودريغيز يطالب بـ37 مليون ريال