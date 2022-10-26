أوقعت قرعة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2023 التي ستقام في أوزبكستان خلال الفترة من 1 إلى 18 مارس 2023 المنتخب السعودي في رحلة الدفاع عن لقبه، ضمن المجموعة الرابعة بجانب منتخبات اليابان، والصين، وقرغيزستان، خلال القرعة التي سحبت اليوم (الأربعاء) في العاصمة الأوزبكية طشقند، التي يشارك فيها 16 منتخباً تم تقسيمهم على أربع مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، وقد جاء المنتخب المستضيف أوزبكستان في المجموعة الأولى مع منتخبات إندونيسيا، العراق، وسورية.

وأوقعت القرعة أيضاً منتخب قطر في المجموعة الثانية التي تضم أستراليا وفيتنام وإيران، في المقابل ضمت المجموعة الثالثة منتخبات كوريا الجنوبية وطاجيكستان وعُمان، وستتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة على تذاكر تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 2023، التي ستقام في إندونيسيا خلال الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو من العام القادم.

قرعة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2023 في أوزبكستان:

- المجموعة الأولى: أوزبكستان، إندونيسيا، العراق، سورية

- المجموعة الثانية: قطر، أستراليا، فيتنام، إيران

- المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، طاجيكستان، الأردن، عُمان

- المجموعة الرابعة: السعودية، اليابان، الصين، قرغيزستان