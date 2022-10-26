تسلم الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات «موبايلي» المهندس سلمان البدران، شعلة دورة الألعاب السعودية 2022، إذ تعد موبايلي الشريك البلاتيني لأكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة في الفترة من 27 أكتوبر الجاري وحتى 7 نوفمبر المقبل في استاد الملك فهد الدولي، بمشاركة أكثر من 6000 رياضي و2000 مشرف يمثلون أكثر من 200 نادٍ من مختلف أنحاء المملكة، وستفتح الدورة أبوابها للرياضيين للتنافس في 45 رياضة فردية وجماعية، بما يشمل 5 ألعاب مخصصة للرياضات البارالمبية.

وتعليقًا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ«موبايلي» المهندس سلمان البدران: «تستمر موبايلي في تأكيد التزامها بدعم الشباب وتنمية المواهب وتسليط الضوء عليها من مختلف أنحاء المملكة وذلك عبر دعم المبادرات والأنشطة الرياضية المختلفة، سعيًا للمساهمة في تعزيز جودة الحياة وتشجيع وتنمية المواهب السعودية بشكلٍ يسمح لها بالتنافس في كبرى الفعاليات والبطولات الدولية».

كما تعكس دورة الألعاب السعودية استعداد وقدرات المملكة على استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 والدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل القيادة الرشيدة.

وتهدف الدورة في نسختها الأولى إلى زيادة شعبية الألعاب المختلفة في المملكة وتحقيق بيئة رياضية مثالية للتنافس بين الرياضيين في مختلف الرياضات، كما تهدف إلى زيادة عدد ممارسي الرياضة في السعودية واكتشاف جيل جديد من الأبطال في الألعاب الرياضية.