يخوض «الأخضر» ثاني مبارياته الودية أمام منتخب ألبانيا مساء اليوم (الأربعاء) على ملعب آل نهيان في أبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم في قطر 2022، التي ستنطلق في شهر نوفمبر القادم، وسيقف المدرب رينارد على جاهزية جميع اللاعبين من خلال مشاركتهم في اللقاء الودي المغلق عن وسائل الإعلام بقرار من الجهاز الفني.من جانب آخر، استبعد المدرب رينارد حارس المرمى فواز القرني من معسكر «الأخضر» المقام حالياً في أبوظبي، وجاء ذلك بناء على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني، وكان حارس مرمى فريق النصر أمين بخاري انضم لمعسكر الصقور الخضر في أبوظبي الأسبوع الحالي بقرار من المدرب رينارد.وسيجري القرني عملية جراحية في «الركبة» إثر تعرضه للرباط الصليبي، وسيغيب عن الملاعب لمدة ستة أشهر، وجاء تعرض الحارس الدولي للرباط للمرة الثالثة، إذ كانت المرتان السابقتان إثر وجوده مع فريقه السابق الاتحاد، وحالياً سيفتقد الفريق الشبابي لخدمات القرني في الموسم الحالي بعد تعرضه للرباط الصليبي.