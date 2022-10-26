يرى المدرب الوطني مروان المرعشي، أن مدرب منتخبنا الوطني رينارد يعتمد على التأمين الدفاعي وتنظيمه وهو ما يتضح من خلال طريقة اللعب ونتائج المباريات الودية السابقة، ومن المتوقع أن يتم التركيز في المباريات الودية القادمة على جوانب فنية أخرى تختص بالجوانب الهجومية كالتحولات السريعة من الدفاع للهجوم حتى يصل اللاعبون لدراية تامة بالأدوار المطلوبة منهم دفاعاً وهجوماً.وأضاف المرعشي: «سيكون تركيز المدرب رينارد منصباً بدرجة كبيرة على الجانب الهجومي وطريقة الاعتماد سواء على التحول السريع من الحالة الدفاعية للهجومية أو الاعتماد على الكرات الثابتة أو اللعب عن طريق الأطراف والكرات العرضية، خصوصاً أن الإعداد النهائي بمثابة وضع تصور متكامل للفريق في المباريات الرسمية، ما يعني أن المعسكر الإعدادي الحالي ستتضح من خلاله الرؤية كاملة أمام المدرب فيما يخص أسلوب وطريقة اللعب».وختم المرعشي حديثه لـ«عكاظ» بقوله: «أتوقع أن المدرب وضع طريقة لعب تتناسب مع أسلوب لعب كل منتخب من المنتخبات الثلاثة (الأرجنتين، المكسيك، بولندا) بعد دراسة مكامن القوة والضعف فيها، وبناء عليه بنى طريقة لعب منتخبنا الوطني التي ستختلف باختلاف طريقة لعب المنتخب المقابل».