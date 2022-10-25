كشف مصدر لـ«عكاظ» أن إدارة نادي النصر سترفع خلال اليومين القادمين استئنافا إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي حكم فيه لصالح اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله وأقرّ فيه بأحقيته للمبالغ المتبقية التي كان يطالب بها اللاعب.

وتستعد الإدارة النصراوية بتجهيز كامل أوراقها والإثباتات، فيما أكد المصدر أن قرار «الفيفا» الذي صدر لا علاقة له بقضية نادي النصر مع نادي الاتحاد، والقضيتان مختلفتان، والقرار الصادر يخصّ اللاعب حمدالله ضد ناديه السابق فقط حول مستحقاته المتاخرة من رواتب ومزايا.

من جانبه، علق رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، عبر حسابه في «تويتر» حول القرار بقوله: قبل أن نفسخ عقده كان حمدالله يطالبنا بمتأخرات قيمتها نحو6 ملايين يورو، وحكم له فيفا تقريبا بنصف ما كان مطلوبا منا، ورفض فيفا التعويضات التي طالب بها كلا الطرفين، وأضاف: ‏سنذهب إلى «كاس» قريبا، والقضية المحلية أمام مركز التحكيم مختلفة تماما في موضوعها وليس لها علاقة بالقرار.