أعلن أسطورة الكرة السعودية كابتن المنتخب الأول ونادي النصر سابقا ماجد عبدالله، أنه بصحة وعافية، مقدما شكره لكل من سأل عنه بعد العارض الصحي الذي تعرض له أخيراً.

وظهر الكابتن ماجد عبدالله في مقطع فيديو، يطمئن فيه محبيه بمغادرته المستشفى، وقال: «الحمد لله أنا طالع الحين وأنا طيب وبخير وشكرا على كل من سأل. أشكركم على محبتكم لي وإن شاء الله أنا طيب الحمدلله».

وكانت «عكاظ» قد علمت أمس (الأحد) من مصدر مقرب للكابتن ماجد، أن حالته الصحية جيدة ولله الحمد، ولا تستدعي القلق، إذ إن دخوله للمستشفى جاء نتيجة شعوره بآلام بسيطة في الصدر، وتوجه للمستشفى ‬⁩لاستكمال الفحوصات اللازمة وتحديد نوع العلاج، ويُتوقع خروجه خلال 24 ساعة القادمة.