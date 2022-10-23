أكد لـ«عكاظ» النجم الدولي وقائد فريق الاتحاد المعتزل أحمد جميل ثقته الكبيرة في المنتخب السعودي بالظهور المشرف في كأس العالم 2022 التي ستنطلق يوم 20 نوفمبر القادم في قطر، مبيناً أن الجهاز الفني بقيادة المدرب رينارد يعمل لما فيه مصلحة «الأخضر»، وأن الأسماء الموجودة معه حالياً في معسكر أبوظبي هو من يتحمل تلك الاختيارات ويعلم مدى إمكانيات اللاعبين الفنية وما سيقدمونه في المونديال القادم، مطالباً بترك المدرب ليواصل خططه الفنية من أجل إعداد منتخبنا الوطني بالصورة الفنية التي تعكس قوة ومكانة الكرة السعودية.وأوضح أحمد جميل أن الصقور الخضر يحظون بالدعم اللامحدود من قبل القيادة الحكيمة، وكذلك وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، وبمشيئة الله نشاهد منتخبنا الوطني في مشاركته السادسة في المونديال بشكل مختلف ويرضي محبي «الأخضر».ووجه مدافع الأخضر السابق رسالة للاعبين قبل المونديال القادم بقوله:«أنتم نجحتم في التأهل للمونديال من خلال تقديم أفضل المستويات الفنية في التصفيات الآسيوية الماضية، وثقتنا فيكم كلاعبين لا حدود لها في الظهور بالشكل الفني الرائع أمام منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا التي تملك لاعبين كباراً وتبقى كرة القدم داخل المستطيل الأخضر، وأنتم قادرون بالجد والاجتهاد وما تملكونه من إمكانيات فنية بغض النظر عن نتائج المباريات بالتحليق في المونديال القادم».وتطرق السد العالي للحديث عن الفريق الاتحادي عقب نهاية مباريات الجولة الثامنة في دوري روشن السعودي للمحترفين قائلاً:«المدرب سانتو استطاع قيادة الفريق لتحقيق 18 نقطة رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق في كل مباراة، ومن الصعب الحكم على المدرب من خلال 8 مباريات خاضها في الدوري، ولا ننسى الروح المعنوية العالية من اللاعبين وحرصهم على تحقيق النتائج الإيجابية والتغلب على كافة الظروف التي يمر بها الفريق، ويحتاج المدرب سانتو لمزيد من المباريات من أجل وضوح هوية الفريق الفنية وثقتنا كبيرة في ظهور العميد بالصورة الفنية الجميلة عقب فترة التوقف الحالية للمنافسات المحلية، وثقتنا كبيرة في الجميع بقدرة النمور على المنافسة على البطولات المحلية في الموسم الحالي».