‫تعرض أسطورة الكرة السعودية كابتن المنتخب الأول ونادي النصر سابقا ماجد عبدالله، مساء اليوم (الأحد) لعارض صحي، دخل على إثره المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلمت «عكاظ»، من مصدر مقرب للكابتن ماجد، أن حالته الصحية جيدة ولله الحمد، ولا تستدعي القلق، إذ إن دخوله للمستشفى جاء نتيجة شعوره بآلام بسيطة في الصدر، وتوجه للمستشفى ‬⁩لاستكمال الفحوصات اللازمة وتحديد نوع العلاج، ويُتوقع خروجه خلال 24 ساعة القادمة.

يذكر أن الأسطورة ماجد عبدالله يحظى بحب واهتمام كبير من قبل الجماهير الرياضية بمختلف ميولها، حيث اشتعل موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بهاشتاق «#ماجد_عبدالله» شارك في محبوه بالدعوات القلبية الصادقة، متمنية له الشفاء العاجل.