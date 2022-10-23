سمت أمانة المنطقة الشرقية أحد شوارع حي المزروعية بمدينة الدمام باسم الرياضي الراحل عبدالله بن خالد الدبل، تقديرا لما قدمه الراحل للرياضة السعودية، من خلال عمله عضوا تنفيذيا في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وترأس الدبل نادي الاتفاق عام 1978، وأصبح فيما بعد عضوا في العديد من الاتحادات واللجان الرياضية داخل المملكة وخارجها، وتوفي (رحمه الله) خلال مهمة وطنية أثناء مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية قد أطلقت قبل نحو شهرين اسم عميد المدربين السعوديين خليل الزياني على أحد الشوارع، في بادرة تعتبر الأولى من نوعها.