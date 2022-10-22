يدخل المهاجم الاتحادي عبدالرزاق حمدالله فترة الأشهر الستة «الحرة» في نهاية شهر ديسمبر القادم، وتحديداً قبل مباراة العميد وأبها يوم (الجمعة) 30 ديسمبر القادم على ملعب المحالة، ضمن مباريات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي للمحترفين، وينتهي عقده في يونيو 2023.

وكان المغربي حمدالله وقع عقداً احترافياً مع نادي الاتحاد في 25 ديسمبر 2021 لمدة موسم ونصف في انتقال «حر».

وعلمت «عكاظ» أن هناك تحركات من قبل الإدارة الاتحادية الحالية لتمديد عقد اللاعب، وستتضح الصورة كاملة في غضون الأسابيع القادمة، قبل دخوله الفترة «الحرة».

ويحظى النجم حمدالله بدعم جماهير العميد التي تؤيد استمراره ضمن كتيبة النمور الاتحادية بهدف المحافظة على استقرار الفريق الكروي الأول الذي تنتظره استحقاقات محلية مهمة في الموسم الحالي.

مستجدات عقد حمدالله

1) اللاعب يدخل الحرة في نهاية ديسمبر

2) عقده ينتهي في شهر يونيو 2023

3) الإدارة الاتحادية تسعى لتجديد عقده