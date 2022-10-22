في الوقت الذي استأنفت لجنة مكافحة المنشطات الدولية «وادا» في محكمة التحكيم الرياضية «كاس» ضد القرار الصادر من قبل مركز التحكيم الرياضي السعودي في 25 أغسطس الماضي والمتضمن تخفيض عقوبة النجم الدولي ولاعب فريق الشباب فهد المولد، علمت «عكاظ» من مصادرها أن المحامين المختصين باللاعب يعملون على تجهيز مذكرة الرد وتسليمها قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، على أن تعقد جلسة الاستماع في محكمة كاس، إما في أواخر شهر ديسمبر أو خلال يناير القادم.

وكانت قائمة «الأخضر» الأولية التي سلمت للجنة المنظمة (الجمعة)، وضمت اسم المولد، في حين يتوقع مشاركة اللاعب مع المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، بعد اعتماد القائمة النهائية في 14 نوفمبر القادم.

يذكر أن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، أعلنت في 16 مايو 2022، أنها أصدرت قراراً تأديبياً بإيقاف النجم فهد المولد لمدة 18 شهراً، وذلك لوجود انتهاك لأنظمة الرقابة على المنشطات، قبل أن يقرر مركز التحكيم الرياضي السعودي في 25 أغسطس الماضي تخفيض عقوبة اللاعب، والاكتفاء بفترة الثلاثة أشهر التي قضاها موقوفاً بعد تقديم أدلة تثبت اضطراره إلى تناول دواء يحتوي على بعض المواد المحظورة رياضيّاً لمعاناته من مرض وراثي.