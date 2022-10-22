توج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، (الجمعة)، الفائزين بشوط الاتحاد السعودي للفروسية في ثاني أيام جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز، التي تأتي ضمن أول الفعاليات الرياضية التي يحتضنها موسم الدرعية.

فيما فاز في الشوط الخامس، المسمى بـ«شوط وزارة الرياضة»، الفارس السعودي عبدالله الشربتلي، محققاً أفضل زمن قدره 62.10 ثانية، بجولة نظيفة دون أخطاء، فيما حلّ ثانياً الفارس بدر الفرد بـ62.21 ثانية دون أخطاء، وفي المركز الثالث سعد العجمي بزمن قدره 66.72 ثانية بجولة نظيفة ودون أخطاء، تلاه الفارس وليد الغامدي بزمن 70.97 ثانية دون أخطاء، وجاء خامساً الفارس كمال باحمدان بزمن قدره 71.05 دون أخطاء.

كما استطاع الفارس خالد الهادي تحقيق المركز الأول في الشوط السادس «شوط وزارة الرياضة» بزمن 35.30 ثانية بجولة نظيفة دون أخطاء، وحلّ ثانياً الفارس عبدالله الشربتلي بزمن 35.93 ثانية دون أخطاء، وفي الترتيب الثالث جاء الفارس سعد العجمي بزمن قدره 36.78 ثانية بجولة نظيفة دون أخطاء، وفي المركز الرابع جاء الفارس ناصر البقمي بزمن 36.84 ثانية دون أخطاء، فيما حلّ خامساً الفارس عبدالله أبا الخيل محققاً زمناً قدره 37.59 ثانية بجولة نظيفة دون أخطاء.

وضمن منافسات الشوط السابع «شوط سال»، ظفر عبدالقادر سعيد بالترتيب الأول بزمن 61.11 ثانية بجولة نظيفة دون أخطاء، وحلّ ثانياً الفارس منصور يوري بـ61.69 ثانية، وفي المركز الثالث جاء الفارس ديميرسوي ديرين بزمن قدره 62.01 ثانية، وحلّ في المركز الرابع بروينسيلز نيلز محققاً 63.69 ثانية، وفي الترتيب الخامس جاء الفارس جونسون مالين بزمن قدره 66.16 ثانية، وجميعهم دون أخطاء.

كما حقق الألماني كريستيان أهلمان المركز الأول في شوط الاتحاد السعودي للفروسية بزمن 33.37 ثانية بجولة نظيفة دون أخطاء، وحقق الإيرلدني ألين بيرترام المركز الثاني بزمن 33.82 ثانية بجولة نظيفة دون أخطاء وأتى كونير ماكس ثالثاً بزمن 34.16 ثانية بجولة نظيفة دون أخطاء.