بعد 4 أيام من زفافه، يتأهب السائق العالمي يزيد الراجحي لخوض غمار الجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات الصحراوية الـW2RC - (رالي الأندلس) في نسخته الثالثة، الذي سيقام في الفترة ما بين 19 و23 من أكتوبر الجاري في مدينة دوس إيرمانوس في مقاطعة إشبيلية، ضمن منطقة الأندلس جنوب إسبانيا.وخلال صيف العام الجاري، تم تأجيل النسخة الثالثة من رالي الأندلس الذي كان من المقرر حدوثه في يونيو الماضي، بسبب موجة الحر الشديدة التي اجتاحت أوروبا، وبالأخص إسبانيا، حيث تسببت هذه الموجة في اندلاع الحرائق، وهو الأمر الذي دفع المنظمين إلى تأجيله إلى أكتوبر الجاري.وتبدأ منافسات رالي الأندلس الذي يعتبر الجولة الأوروبية الوحيدة في روزنامة بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة الـW2RC، يوم الأربعاء بمرحلة تأهيلية ليتم تحديد المراكز للانطلاق من المرحلة الأولى.ويمثل رالي الأندلس الذي سيتخذ من «ميدان سباقات الخيل الأندلسي» مقراً له رابع جولات روزنامة الـ«W2RC» والختامية من أصل ٤ جولات، حيث كان رالي داكار جولتها الافتتاحية في يناير، تلتها جولة أبوظبي في مارس، ثم رالي المغرب الذي أنهيناه قبل أسبوع تقريباً.ويقدر مجموع مسافة نسخة هذا العام الإجمالية من رالي الأندلس بـ1952 كلم منها 1212 كلم مجموع مسافة المراحل الخاصة مقسمة إلى 5 مراحل انتقائية خاضعة للسرعة (مراحل حلقية)، تمر على مسارات مختلفة في أرجاء جنوب البلاد انطلاقاً من مقاطعة إشبيلية وبالتحديد في مدينة دوس إرمانوس، وهي النقطة الثابتة خلال السباق بأكمله، مروراً بمقاطعة قادس، ومقاطعة ملقا، ومقاطعة ولبة.ويتطلع الراجحي الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب العام المؤقت للبطولة، لإنهاء البطولة في المركز الثاني حيث يجيء سيباستيان لوب أمامه بالمركز الثاني، ولكن بفارق 22 نقطة فقط.وعبّر البطل العالمي السعودي الذي يمتلك مزيجاً رائعاً من الخبرة والمهارة، عن حماسه للفوز برالي الأندلس قائلاً «أتطلع للفوز برالي الأندلس، فقد قدمنا موسماً رائعاً ونتائج ملفتة حقاً هذا الموسم. بدايتنا كانت قوية حيث بدأنا من رالي داكار وفزت بالمركز الثالث وهي نتيجة تاريخية لسائق سعودي».وأضاف البطل السعودي: رالي الأندلس هو الرالي الختامي للبطولة ذات الراليات الطويلة هذا الموسم وأريد أن أختمهما بالمراكز العليا. كفريق، نعمل بشكل جيد للغاية منذ بداية الموسم وسنستمر في القيام بعملنا الرائع حتى المرحلة الأخيرة، وكان كل شيء في هذا الموسم مختلفاً وجديداً بالنسبة لنا في هذه البطولة الجديدة، إضافة الى القوانين. قدمت سيارتنا الجديدة تويوتا هايلوكس من فئة الـ«تي1+» أداءً رائعاً وجباراً وما زالت المعركة لثلاثي الصدارة قائمة ومفتوحة لكسب النقاط الأكثر حتى نهاية المرحلة الأحد القادم.