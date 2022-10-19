كشف لـ«عكاظ» رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، أنه سيترشح لفترة رئاسية جديدة نزولا عند رغبة بعض الأندية، مؤكدا أنه تم تعديل بعض مواد النظام الأساسي خلال الجمعية العمومية الـ15 للاتحاد السعودي لكرة القدم، التي عقدت اليوم (الأربعاء) في الرياض، حيث تم توجيه الدعوة إلى 47 عضواً يمثلون الأندية وفقًا للفقرة 1 من المادة 22 للنظام الأساسي لاتحاد اللعبة، إذ تغيبت أندية النصر والشعيب والحزم ونجران والصقر عن بداية الاجتماع، واعتمدت خلال الجمعية ميزانية الموسم الرياضي الجديد. وأضاف المسحل أن الأمور المالية في تطور، وكل الأندية مستفيدة من هذه النقلة النوعية، مشددا على أن كل الملاحظات والالتزامات المالية التي تعاني منها بعض الأندية محل اهتمام اتحاد القدم ووزارة الرياضة.وعن عدم وجود متحدث رسمي للاتحاد السعودي قال «نحن دائما موجودون وجاهزون للرد على استفساراتكم، وهناك اتحادات كثيرة دون متحدث رسمي، وأنا ومجلس الإدارة متاحون للإجابة على استفساراتكم».ويعتبر ياسر المسحل الرئيس التاسع للاتحاد السعودي، وتولى منصب الرئاسة في الاتحاد عام 2019، بعد أن تقدم وحيداً بملفه الانتخابي لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي، خلفا للمكلف لؤي السبيعي الذي تم تكليفه برئاسة الاتحاد بعد استقالة قصي الفواز الذي لم يستمر طويلاً في منصبه، واستقال في فبراير 2019.