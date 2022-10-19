طالب مجلس الشورى وزارة الرياضة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوضع آلية نظامية للحد من القضايا المسجلة ضد الأندية السعودية في المنظمات الرياضية الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي مُسبباتها، ومعالجة آثارها، وذلك خلال جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة اليوم (الأربعاء)، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.وجاء قرار المجلس بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة وجهة نظرها بشأن التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1442 /1443هـ، والتي قدمها تحت قبة المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر.ودعا المجلس في قراره الوزارة بربط استراتيجية دعم الاتحادات الرياضية بمقدار المنجزات والنتائج المتحققة سنوياً، كما طالب الوزارة بوضع آلية مناسبة لقياس رضا المستفيدين من خدماتها وفعالياتها.وطالب المجلس وزارة الرياضة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستحداث وتطبيق منتجات التأمين الإلزامي على اللاعبين المحترفين بما في ذلك التأمين التقاعدي وفق مبدأ التكافل الاجتماعي، وهي توصية إضافية مقدمة مع أعضاء المجلس فضل البوعينين ومطشر المرشد، أخذت اللجنة بمضمونها.كما دعا المجلس الوزارة إلى تطوير اللائحة الأساسية للأندية الرياضية ووضع آليات فعالة لتطبيقها، وهي توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس اللواء علي آل الشيخ والدكتور فهد التخيفي، أخذت اللجنة بمضمونها.