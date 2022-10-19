رفضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم احتجاج نادي الطائي ضد نادي الهلال المتعلق بتأخر بدء المباراة، وتشابه أطقم لاعبي الفريق المنافس مع الحارس، بسبب عدم استكمال إدارة نادي الطائي الإجراءات الشكلية بتقديم أسباب الاحتجاج ودفع الرسوم خلال 48 ساعة من نهاية المباراة، وفقاً لما نصت عليه الفقرة (2-2) من المادة (132) من لائحة الانضباط والأخلاق.

وغرمت «الانضباط» نادي الهلال 10 آلاف، بسبب تأخر لاعبي فريق نادي الهلال في الدخول إلى أرضية الملعب، مما أدى إلى تأخر بداية المباراة، وذلك وفقا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

كما غرمت نادي الطائي 100 ألف ريال، بسبب قيام جمهور نادي الطائي برمي 44 علبة مياه تجاه مضمار الملعب وإصابة المنسق الإعلامي للمباراة، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

وتم تغريم لاعب نادي الفتح توفيق بوحيمد 10 آلاف، بسبب حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة لقيامه باللعب العنيف تجاه لاعب الفريق المنافس، وذلك وفقا لما ورد في تقرير حكم المباراة.

كما تم تغريم لاعب نادي الوحدة جيرسون رودريغيز 20 ألف ريال، لحصول على البطاقة الحمراء المباشرة بعد قيامه بالسلوك المشين تجاه لاعب الفريق المنافس، وذلك وفقا لما ورد في تقرير حكم المباراة.