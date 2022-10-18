تُسلِّم لجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد السعودي لكرة القدم جائزة الجمهور المثالي للموسم الرياضي 2021-2022، وذلك على هامش حفل جائزة المسؤولية الاجتماعية الذي يقام غدا (الأربعاء) في مدينة الرياض بالتزامن مع اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد السعودي.

وتأتي جائزة الجمهور المثالي التي تم اعتماد آليتها ومعاييرها في أغسطس 2021 تقديرا من لجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد للدور الذي تقوم به الجماهير من خلال مؤازرتها ودعمها لأنديتهم.

واستندت جائزة الجمهور المثالي إلى 5 معايير رئيسية يأتي في مقدمتها الحضور الجماهيري الذي يشكل نسبة 40% من إجمالي التقييم، حيث يتم الاستناد في تحديد هذا المعيار للإحصاءات المقدمة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين والخاصة بالحضور الجماهيري الإجمالي للأندية طيلة الموسم الرياضي على أرضها، في حين ارتبطت نسبة 25% من نقاط التقييم بالمعيار الثاني والخاص بانضباط الجمهور طبقًا لعدد المخالفات الانضباطية الصادرة من لجنة الانضباط والأخلاق بحق جماهير كل نادٍ طيلة الموسم.

وجاء المعيار الثالث الذي يشكل نسبة 15% مرتبطًا بتقديم النادي لمبادرة واحدة استفاد منها الجمهور أو ساهم في تنفيذها بالتعاون مع الأندية في مجالات المحافظة على بيئة الملاعب أو المساعدة في التنظيم وخدمات التطوع أو دعم الانضباط والتشجيع المثالي، ويتولى تقييم هذا المعيار أعضاء لجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد.

أما المعيار الرابع الذي يشكل نسبة 15% فجاء متعلقا بتصويت الجماهير الرياضية عبر موقع الاتحاد السعودي الرسمي لاختيار أفضل جمهور نادٍ فعال ومؤثر. في حين ذهبت 5% من نسبة التقييم للمعيار الخامس الذي يتعلق بمجالس الجمهور وارتباطها التنظيمي بالأندية، واعتراف الأندية بممثلي تلك المجالس وتقديم قائمة بأسماء رؤسائها.

يذكر أن جائزة الجمهور المثالي للموسم الرياضي 2021-2022 خُصصت للأندية المشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتفوز بها جماهير ثلاثة أندية حققت المجموع الأعلى في تقييم المعايير الخمسة السابق ذكرها، في حين يبلغ إجمالي قيمة الجوائز فيها 300 ألف ريال، علمًا بأن تأجيل الإعلان عن الفائزين بهذه الجائزة جاء ليتزامن مع حفل جائزة المسؤولية الاجتماعية التي تقيمه اللجنة سنويًا.