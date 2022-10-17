توقع المحامي والمستشار القانوني السابق لنادي الطائي سلمان الرمالي قبول احتجاج الطائي شكلاً ورفضه موضوعاً.

وقال في حديث إلى «عكاظ»: «إن القرار النهائي لحكم المباراة وفقاً للفقرة 3/4 من المادة 24 من إجراءات اعتماد الأطقم من اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري ونصها (في حال التشابه بين أطقم الفريقين، يكون القرار النهائي لحكم المباراة باعتماد الطقم الرسمي لكل فريق للنزول للملعب ولعب المباراة)، وأن الحكم لم يرتكب خطأ أثر بشكل مباشر على نتيجة المباراة، كما يعتبر قرار لجنة الحكام قراراً نهائياً غير قابل للاستئناف وفقاً للفقرة 2/3 من المادة 27 من اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري».

وأضاف الرمالي: «في حال تقدم أحد الفريقين باحتجاج لدى لجنة الانضباط والأخلاق على أســـاس الخطأ الفني المرفوع ضمن تقرير مقيم الحكام، فإنها ترفض الاحتجاج وتحيل الملف فوراً إلى لجنة المسابقات»، وزاد: «يمكن للجنة المسابقات بناء على تقرير لجنة الحكام، أن تتخذ أحد القرارات التالية: إلغاء نتيجة المباراة وإعادتها كاملة وإعادة المباراة بداية من توقيت حصول الخطأ الفني وتثبيت نتيجة المباراة، ويعتبر قرار لجنة المسابقات نهاﺋيا وغير قابل للاستئناف».

وبيّن أن الهلال سيواجه غرامات مالية من لجنة الانضباط والأخلاق بمخالفة الفقرة 2 من المادة 24 من اللائحة ذاتها ونصها (يجب على كل نادٍ ترك مسافة خالية في الكم الأيسر لطقم الفريق لوضع شعار الرابطة)، والفقرة 3 من المادة 24 من اللائحة ذاتها ونصها (يجب على كل نادٍ إحضار الطقم الأساسي والاحتياطي والطقم الثالث لكل من اللاعبين وحراس المرمى في كافة مباريات المسابقة)، والذي لم يوفق فيه نادي الهلال خلال مبارياته مع مضيفه نادي الطائي. وأضاف: سيواجه أيضاً إذا كان المتسبب بتأخير المباراة وفقاً للفقرة 1 من المادة 62 من لائحة الانضباط والأخلاق ونصها (إذا تأخر أي فريق عن الدخول إلى أرض الملعب في الوقت المحدد لبدء المباراة في الشوط الأول أو الشوط الثاني أو الأشواط الإضافية أو امتنع أحد الفريقين عن تغيير الملابس بناء على طلب حكم المباراة ممّا تسبب في تأخير بدء المباراة يعاقب الفريق بغرامة مالية قدرها 10 آلاف.

وأفاد بأن نادي الطائي ستطوله غرامة مالية وفقاً للفقرة 1 من المادة 52 ونصها (يكون النادي (صاحب الأرض/الضيف) مسؤولاً عن سوء السلوك الصادر عن جمهوره بغض النظر عن عدم مسؤوليته عنه أو عدم مراقبته)، وتكون الغرامة مالية من 10 آلاف ولا تزيد على 100 ألف، وفقاً للفقرة 1/2 من المادة ذاتها، وذلك لرمي جماهير الطائي عددا من علب المياه على أرضية الملعب ولاعب الضيف.

وشدد على أن حكم ومراقب المباراة سيقدمان تقريرا إلى لجنة الأخلاق والانضباط ولجنة المسابقات عن الأحداث والحالات التي حدثت في المباراة، كما يزود حكم المباراة بنسخة لكل فريق من التقرير بعد نهاية المباراة مباشرة، وفقاً للمادة 27 من اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري والمادة 50 من لائحة المسابقة والبطولات.