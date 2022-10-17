واصل فريق الأهلي صحوته مع مدربه الجديد بيتسو موسيماني، وتمكن من التغلب على مستضيفه الرياض بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز في افتتاحية لقاءات الجولة الثامنة لدوري يلو للدرجة الأولى.

شهد اللقاء سيطرة أهلاوية لا سيما بعد طرد لاعب الرياض مسعود بخيت، وتمكن الأهلي من إحراز هدفين في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء عن طريق كل من: هيثم عسيري (د: 85)، وهشام فايق من ركلة جزاء (د: 90+6).

وبهذه النتيجة يحقق الأهلي فوزه الرابع ويصل للنقطة 15 في المركز الثالث، فيما تلقى الرياض الخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز العاشر.