قاد القائد الاتحادي المدافع أحمد حجازي فريقه لتخطي ضيفه الوحدة بإحرازه هدف الفوز الوحيد في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الجوهرة المشعة، فيما تجاوز ضمك مستضيفه العدالة بهدفين دون مقابل وذلك في ختام لقاءات الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي للمحترفين.

فعلى استاد الجوهرة المشعة بجدة، تجاوز الاتحاد ظروف النقص العددي بعد طرد لاعبه عبدالرحمن العبود قبيل نهاية الشوط الأول، إذ تمكن قائده أحمد حجازي من إحراز هدف الفوز قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق برأسية على يمين الحارس منير المحمدي (د: 80)، وبعد خمس دقائق تلقى لاعب الوحدة جيرسون رودريغيز بطاقة حمراء مباشرة (د: 85)، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بهدف دون مقابل، وبهذه النتيجة يحقق العميد فوزه الخامس ويصل للنقطة 18 وفي المركز الثالث، فيما تلقى الوحدة الخسارة الخامسة وتجمد رصيده عند 7 نقاط وفي المركز الثاني عشر.

وفي الأحساء، انتصر ضمك على مستضيفه العدالة بهدفين دون مقابل جاءت عن طريق كل من: العربي هلال سواني (د: 45)، وجوزية أنطونيو (د: 58)، وبهذه النتيجة يحقق ضمك فوزه الرابع ويصل للنقطة 15 وفي المركز السادس، فيما تلقى العدالة الخسارة السادسة وتجمد رصيده عند 4 نقاط وفي المركز الثالث عشر.