واصل فريق النصر مطاردته للمتصدر الشباب بعد فوزه القوي على ضيفه الفيحاء بأربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مرسول بارك، فيما تفوق أبها على مستضيفه الباطن بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الباطن ضمن لقاءات الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي.

ففي الرياض، واصل فريق النصر سلسلة انتصاراته وهزم ضيفه الفيحاء برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها الثنائي البرازيلي لويس جوستافو (هدفين 75، 87)، وتاليسكا (هدفين 81، 84)، وبهذه النتيجة يحقق النصر فوزه السادس ويصل للنقطة 18 في المركز الثاني، فيما تلقى الفيحاء الخسارة السادسة وتجمد رصيده عند نقطتين في المركز الخامس عشر ما قبل الأخير.

وفي حفر الباطن، حقق فريق أبها فوزاً مستحقاً على مستضيفه الباطن بثلاثة أهداف لهدف، وجاءت أهداف أبها الثلاثة عن طريق كل من: صالح العمري (د: 35)، سعد بقير (د: 72)، عبدالفتاح آدم (د: 74)، فيما جاء هدف الباطن الوحيد عن طريق راكان الشملان من ركلة جزاء (د: 80)، وبهذه النتيجة يحقق أبها فوزه الثالث ويصل للنقطة العاشرة في المركز التاسع، فيما تلقى الباطن الخسارة السابعة وتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز 16 والأخير.

وفي الدمام، تغلب التعاون على مستضيفه الاتفاق بهدف دون مقابل، وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق لاعب التعاون سعد الناصر (د: 18)، وبهذه النتيجة يحقق التعاون فوزه الخامس ويصل للنقطة 17 في المركز الخامس خلف الهلال بفارق الأهداف، فيما تلقى الاتفاق الخسارة الثالثة وتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز العاشر.