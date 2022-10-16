كشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ»، أن إدارة نادي الوحدة الحالية برئاسة سلطان أزهر، تجري حاليا مفاوضات جادة مع الروماني كوزمين كونترا مدرب الاتحاد السابق، والتشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب الطائي في الموسم الماضي.

ومن المنتظر أن يُحسم ملف المدرب الجديد خلال هذا الأسبوع واختيار أحدهما ليكون خلفا للمدرب الإيطالي من أصل بوسني برونو اكرابوفيتش الذي تعرض الفريق معه لأربع هزائم.

من جهة أخرى، سيمنح الجهاز الإداري اللاعبين راحة لمدة أسبوعين بعد مباراة الاتحاد الليلة، ثم العودة مجددا للتدريبات والاستعداد للمعسكر الخارجي الذي تم الاتفاق عليه مبدئيا على أن يقام في الإمارات.