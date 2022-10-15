حقق نادي الاتحاد لكرة القدم للسيدات الفوز على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ختام الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز للسيدات.

وأقيمت المباراة في ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتستكمل الجولة الثانية من الدوري بأربع مباريات؛ النصر والشباب على ملعب نادي النصر بالرياض، والهلال والشباب على ملعب كلية العناية الطبية، والأهلي وسما على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وشعلة الشرقية والاتحاد في الدمام على ملعب نادي النهضة.

مثّلت الاتحاد؛ هيا الجمل ودينا بكر ورنيم الشريف وتالة الغامدي وميسيليا خدوشي ولانا عبدالرزاق وليان جوهري وصبا توفيق وجوري طارق وبيان صدقة وأسرار محمد.

وفي الاحتياط حصة السديري وبلقيس صدقة وأم كلثوم العيدروس وفرح جفري وبيرين صدقة وتغريد باشميل وفاطمة قاري ولمى الفضل وهلا خاشقجي.

فيما مثّلت الأهلي؛ هبة محمد ونهلة الهادي رؤى السليماني وسواهر عائل ورهف طارق ومرام الطويرقي وندى عادل وريما الثقفي وفدوى خالد وملوك هوساوي ونقية رشوان.

والاحتياط نوف مسعود وسارة فوزي وشموخ الهوساوي وهيفاء فهد وبهية عيد وأفنان اليماني ووجود حسن وشهد حسين.