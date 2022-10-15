توج فجر اليوم السبت اللاعب خالد عمر الغامدي بلقب بطولة الناشئين للبلياردو تحت 17 عاما «SVB Juniors»، والتي أقيمت على هامش بطولة أمريكا المفتوحة في أتلانتيك سيتي وشارك فيها 64 لاعبا.

وجاء تتويج خالد الغامدي بعد فوزه في نهائي البطولة على اللاعب الأمريكي ترينتون بنتيجة 9 أشواط مقابل 3 أشواط.

وكان الغامدي قد فاز على الأمريكي هولدن بنتيجة 7 أشوط دون مقابل، وكذلك فاز على الأمريكي اكسفير بذات النتيجة في دوري المجموعات، وفي دور الـ16 فاز على الأمريكي كارلوس بنتيجة 7 أشواط مقابل شوط، وفي دور الثمانية حقق الفوز على اللاعب الهولندي ينساك بنتيجة 9 أشواط مقابل 5 أشواط، وفي مواجهة نصف النهائي حقق الفوز على الأمريكي كيستون بنتيجة 9 أشواط مقابل 5 أشواط.

وكانت البطولة قد شارك فيها اللاعب السعودي فارس آل مدن وخرج بشكل مشرف من دور الـ16 بعد أن خسر بصعوبة.

وبارك رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، للغامدي تحقيق البطولة التي تقام للمرة الأولى، وقال: «لا شك أن المنافسة كانت قوية في هذه البطولة التنشيطية، وقدم اللاعبون السعوديون مستويات مميزة أثمرت عن تحقيق اللاعب خالد اللقب كأول لاعب يحقق البطولة في نسختها الأولى، وهدفنا إلى المشاركة لأنها تأتي ضمن إعداد المنتخب السعودي للبلياردو للمشاركة في بطولة العالم للبلياردو 2022 للناشئين التي ستقام في بورتوريكو خلال شهر نوفمبر المقبل».