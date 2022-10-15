تقام مساء اليوم (السبت) 3 لقاءات ضمن الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي إذ يستضيف الطائي (رابع الدوري) نظيره الهلال (خامس الدوري) عند الساعة 6:30م، فيما يواجه الفتح (تاسع الدوري) ضيفه الرائد (عاشر الدوري) عند الساعة 8:45م، وفي ذات التوقيت يلتقي متصدر الدوري الشباب بضيفه الخليج (المركز 14).

على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، يدخل فريق الطائي لقاءه أمام ضيفه الهلال سعياً للخروج بنتيجة إيجابية لمواصلة وجوده في المراكز الأربعة الأولى، إذ يحتل فارس الشمال المركز الرابع برصيد 15 نقطة، حصدها من 5 انتصارات وخسارتين، وله من الأهداف 9 وعليه 7 أهداف، فيما يأمل الهلال للعودة إلى سلسلة الانتصارات بعد التعثر في الجولات الثلاث الأخيرة بالخسارة من التعاون والتعادل مع الاتفاق والشباب ليتراجع للمركز الخامس برصيد 14 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادلين وخسارة، وله من الأهداف 10 وعليه 3 أهداف فقط.

وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يخوض فريق الفتح لقاء صعباً أمام ضيفه الرائد إذ يطمح كل منهما لفك الاشتباك فيما بينهما، إذ يملكان 9 نقاط وحصداها من 3 انتصارات و4 خسائر وتلقت شباكهما 8 أهداف في مرمى كل منهما، فيما يتفوق الفتح تهديفياً بإحرازه 11 هدفاً فيما أحرز هجوم الرائد 6 أهداف فقط ليحتل النموذجي المركز التاسع فيما يحتل رائد التحدي المركز العاشر.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، يدخل فريق الشباب متصدر الدوري لقاءه أمام ضيفه الخليج بحثاً عن النقاط الثلاث والانتصار السابع بعد أن تعثر في الجولة الماضية بالتعادل مع جاره الهلال في ديربي الرياض، ويملك الليث 19 نقطة حصدها من 6 انتصارات وتعادل، وله من الأهداف 16 وعليه هدفان فقط، أما فريق الخليج فإنه يسعى لإلحاق الخسارة الأولى بالمتصدر والهروب من مراكز المؤخرة، إذ يحتل المركز 14 برصيد 4 نقاط حصدها من فوز وتعادل و5 خسائر، وله من الأهداف 3 وعليه 11 هدفاً.