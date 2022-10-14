فاز فريق كرة القدم سيدات نادي الهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين لنادي الشباب على فريق في ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الهلال الذي ضغط مبكراً على نادي الشباب وسجل في الشوط الأول ثلاثة أهداف مقابل هدف للشباب وأضاف في الشوط الثاني هدف والشباب مثله أضاف هدف لتنتهي المباراة بنتيجة 4/2 لصالح سيدات نادي الهلال.

وفي الرياض تغلب فريق اليمامة على فريق الشعلة من المنطقة الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين بالملعب الرديف لأستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وستختتم منافسات الجولة الأولى بمواجهة نارية بين الاتحاد والأهلي يوم غد ٍ (السبت) على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.