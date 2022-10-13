حقق فريق النصر للسيدات لكرة القدم فوزًا عريضًا على فريق سما للسيدات بـ18 هدفا دون مقابل في المباراة التى جمعتهما اليوم (الخميس) بالعاصمة الرياض، في افتتاح منافسات الدوري الممتاز للسيدات.

وسجلت كل من مباركة الصيعري وحصة العيسى «هاتريك» كأول هاتريك في الدوري الممتاز للسيدات.

جاءت المباراة حافلة بالإثارة والمتعة فى الشوطين ونجح النصر فى إسعاد جماهيره وكسب ثقة جماهيره في المباراة الافتتاحية، وبحصد النقاط الثلاث في مستهل مشواره ببطولة الدوري الممتاز للسيدات.

مثّلت النصر سارة الدوسري وأسيل أحمد وسامية العوني وعائشة حمد ووضحى المسعري وعطاف الصاوي وياسمين طيبة وغادة العيادي ومباركة الصيعري وحصة العيسى ومنيرة الحمدان، وفي الاحتياط ريم البلوشي ومضاوي العايد وسارة حمد وفرح الوكيل وياسمين الجريفاني وحياة عيسى وبيان محمد وغدير سالم وفيّ الحربي.

فيما مثلت سما لمى وصفا وهاجر وشروق فتيني وحصة ودلال ووفاء وأفراح وأميمة ورزان ووفاء مخدان، وفي الاحتياط سميرة ونورة العذل وشيخة المنيف وفيّ والدانة الخطاف ويارا وريناد ورغد وروابي القحطاني.

وانطلق اليوم، الدوري السعودي الممتاز للسيدات في نسخته الأولى، وستشهد الجولة الأولى 4 مباريات بين الأندية المحترفة المشاركة، وهي أندية لها تاريخ في الكرة السعودية.

وجمعت المباراة الأولى سما ونظيره النصر بالرياض، فيما سيلتقي غداً (الجمعة) اليمامة وشعلة الشرقية في الرياض، والشباب ونظيره الهلال في جدة.

فيما ستختتم منافسات الجولة الأولى بديربي جدة بين الاتحاد والأهلي على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتضم النسخة الأولى من الدوري السعودي الممتاز للسيدات 8 أندية هي النصر والهلال واليمامة والاتحاد وشعلة الشرقية والشباب وسما والأهلي.

ويلعب الدوري السعودي الممتاز للسيدات بنظام الذهاب والإياب، بإجمالي 56 مباراة.