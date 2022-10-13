تعاقد الاتحاد السعودي لكرة السلة رسميا مع المدرب الهولندي يوهان غوياكرز لتدريب المنتخب السعودي الأول لكرة السلة، لمدة عام قابلة للتمديد.

وقّع العقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي مع المدرب يوهان غوياكرز في مدينة أمستردام في هولندا عصر اليوم (الخميس)، وينتظر أن يباشر المدرب إشرافه على الأخضر خلال الأسبوع القادم، قبل خوض الأخضر مبارياته في تصفيات كأس العالم أمام نظيره الهندي ١٠ نوفمبر، والمواجهة الثانية أمام نظيره الفلبيني ١٣ نوفمبر في جدة.

وأوضح يوهان أنه سيعمل على تطوير المنتخب السعودي وتعزيز إمكانية وصول الأخضر لنهائيات كأس العالم، وأنه سعيد بالإشراف على تدريب المنتخب، وسيعمل مع الجهاز الإداري على تحقيق تطلعات إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة، في بناء منتخب قوي منافس بالمستقبل القريب.

يذكر أن يوهان غوياكرز سبق له أن درب عدة أندية أوروبية آخرها نادي بالاكانيسترو فاريزي بالدوري الإيطالي الأول وقبلها ٨ سنوات مدربا لنادي جوتنجن و بامبرغ الألماني الذي يلعب بالدوري الأول الألماني، كما أشرف على تدريب المنتخب الهولندي تحت ١٨ سنة لمدة أربع سنوات.