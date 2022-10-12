أكد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي لـ «عكاظ» أن هناك رقابة مالية مشددة على الاتحادات بوجود الاستراتيجية وأنه بشكل شهري كل اتحاد يرفع بالمراقبة المالية الداخلية وفيه المراقبة الخارجية بشكل سنوي على الاتحادات.

جاء حديث الأمير فهد بن جلوي في المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي عن استراتيجية دعم الاتحادات الذي عقد في مقرّ الوزارة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض.

وقال الأمير فهد بن جلوي: «إن الرعاية والدعم والاهتمام الذي يحظى به القطاع الرياضي من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد أسهم في تقدم ورفعة الرياضة السعودية على الصعيد العالمي».

وأكد أن استراتيجية دعم وتطوير الاتحادات الرياضية انطلقت في نوفمبر الماضي بميزانية تقدر بمليارين و600 مليون ريال سعودي، وهي ضمن برنامج جودة الحياة لرؤية المملكة 2030 وقد أعلن عن نتائج التقييم التشغيلي الذي اشتمل على متغيرات من حيث الهيكل التنظيمي 54 اتحاداً.

وتابع الأمير فهد بن جلوي أن تطبيق معايير استراتيجية دعم وتطوير الاتحادات أدّى لخلق عملية انتقالية كبيرة ومثمرة، وبنسبة 100% في جميع الاتحادات الـ54 المشمولة بالاستراتيجية، واشتملت عملية التقييم التشغيلي لاستراتيجية دعم الاتحادات على ثلاثة معايير رئيسية: «الاستراتيجية والأهداف، والتنظيم والحوكمة، والتنفيذ».

وذكرأن المرحلة الأولى للتقييم التشغيلي للاتحادات حقّقت عددًا من المستهدفات أهمها «هيكل تنظيمي معتمد، خطة استراتيجية معتمدة، مؤشرات أداء مدير تنفيذي ومدير مالي متفرّغين» وطموحنا هو الوصول لمستوى إداري عالٍ ومتقدم لجميع الاتحادات لتسهيل عملية تنفيذ المستهدفات العامة للاستراتيجية.

وقال إن عملية التقييم التشغيلي بدأت منذ مارس الماضي ومستمرّة طوال السنة وسيتم الإعلان عن نتائج عملية التقييم الفني للاتحادات التي تشتمل معاييرها على: «الحوكمة، والأداء الرياضي، والمشاركات الرياضية، والاقتصاد والثقافة، والسياحة»، خلال الفترة القريبة القادمة.