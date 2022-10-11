حسم مدافع فريق الوحدة نور الرشيدي وجهته الاحترافية القادمة باختيار عرض عقد ناديه الوحدة ووقع لمدة ثلاث سنوات، ورفض العرض المقدم من نادي التعاون، وأغلق هذا الملف نهائيا ببقائه في صفوف الفرسان حتى العام 2025.من جهة أخرى، رفض المدرب اكرابوفيتش منح اللاعبين راحة عقب انتصارهم المهم على فريق الباطن بهدفين مقابل لا شيء، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وأخضع اللاعبين إلى حصة تدريبية مساء أمس (الثلاثاء) على ملعب النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد (الأحد) القادم. وشكر المدرب الوحدواي اللاعبين على المستوى الذي قدموه والنتيجة التي حققوها في مباراة الباطن، وطالبهم بمواصلة الانتصارات والاستمرار في الظهور بالمستوى الفني المطلوب في مواجهة العميد القادمة وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.