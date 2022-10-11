خطف الرباع السعودي نواف محمد المزيدي ميداليتين برونزيتين في منافسات النتر والمجموع لوزن 73 كجم في بطولة آسيا للكبار لرفع الأثقال، والمقامة في عاصمة مملكة البحرين المنامة، فيما حقق المركز الأول لاعب المنتخب الأوزبكي برصيد 322 نقطة، وجاءت الميدالية الفضية من نصيب لاعب المنتخب الصيني برصيد 321 نقطة.ومن جهة أخرى، أكدت مساعدة مدرب المنتخب السعودي لرفع الأثقال ضي النعيمي أن هذه الإنجازات تأتي بعد توفيق الله ثم بدعم قيادتنا الرشيدة، ومن ثم الإدارة الحكيمة من رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي، وأعضاء مجلس الإدارة ومتابعتهم المستمرة للاعبي المنتخب.